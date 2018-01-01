Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti

Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı.

Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı.

Aziz Peter Bazilika’sındaki ayinde konuşan Papa insanlığın 2017 yılını “ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını” söyledi.

Papa “Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız” dedi.
Papa nisan ayında Suriye’deki kimyasal silah saldırılarını “kabul edilemez bir katliam” diye nitelendirmiş, sadece bir ay öncce Myanmar’ı ziyaret etmiş ve Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti. Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini de dile getiren Papa Eylül ayında gerçekleştirdiği bir seyahatle Kolombiya’daki barış sürecine de destek olmaya çalışmış, ABD Başkanı Donald Trump’ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,