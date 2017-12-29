Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...

Pakistanlı eski Bakanı: Yolsuzluğa karıştıysam asılmaya hazırım

Mergim Özdamar / İstanbul, 29 Aralık () –  Pakistan’ın eski Maliye Bakanı Ishaq Dar, haftalarca sessizliğin ardından Ulusal Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından kendisine karşı açılan davaları “sahte” ve “manipüle edilmiş” olarak...

Pakistanlı eski Bakanı: Yolsuzluğa karıştıysam asılmaya hazırım

Mergim Özdamar / İstanbul, 29 Aralık () –  Pakistan’ın eski Maliye Bakanı Ishaq Dar, haftalarca sessizliğin ardından Ulusal Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından kendisine karşı açılan davaları “sahte” ve “manipüle edilmiş” olarak nitelendirerek, kınadı.
Londra’daki uzun bir söyleşiden sonra, Pakistan Müslüman Birliğini kuran milletvekili, kendisinin herhangi bir yolsuzluğa karıştığı takdirde “herkesin önünde asılmaya” hazır olduğunu söyledi.
Dar, daha sonra eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif'e karşı yapılan karalayıcı bir kampanya çerçevesinde kendisinin de hedef alındığını savundu.
Siyasetçi, “Benim adım Panama soruşturmasında değildi. İlk olarak Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulduğunda ve sonra referans başvurusu yapıldığında ortaya çıktı” dedi.
Dar, o zamanki Başsavcı Anwar Zaheer Jamali'nin Panama Belgeleri soruşturmasının Sharif ailesinin dört Avenfield dairesi ile sınırlı kalacağını ve mahkemenin bunun ötesine geçmeyeceğini söylediğini belirtti.
“Ardından bir yerden diğerine yayılmaya başladı ve tamamen yeni olaylar yaratıldı" diye belirten Dar, bilincinin yerinde olduğunu söyledi ve ekledi:
“Şafak Belgeleri davasında, iki kurum arasında bir soğukluk vardı. O zaman Asya Kalkınma Bankası toplantısı için Yokohama'daydım ama bittiğinde Pakistan'a geri döndüm ve görevimi yaptım.”
Dar ayrıca üst mahkeme tarafından Panama Belgeleri davasında verilen kararlarla Imran Khan davasını karşılaştırınca arada apaçık çelişkiler olduğunu söyledi.
Senatör, iki hayır kurumunun (Hajveri Kurumu ve Hajveri Vakfı) hesaplarının ele geçirilmesi konusundaki üzüntüsünü de dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,