Pakistan’ın Lahor kentinde patlama: 8 ölü 21 yaralı

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Şubat () – Pakistan’ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada ilk gelen bilgilere göre en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Pakistan devlet televizyonu patlamanın bir jeneratörün patlamasından kaynaklandığını öne sürerken, Puncap Eyaleti Polis sözcüsü patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Olay yerinden yayımlanan görüntülerde ise hasar görmüş binalar ve araçlar, kırılan camlar ve taşınan yaralılar görülüyor.

Son haftalarda bir dizi terör saldırısına hedef olan Pakistan’da toplam 130 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Lahor kentinde 13 Şubat günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda da 14 kişi ölmüştü.