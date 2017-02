Pakistan’daki kimsesiz çocuklarla klip çekecek

İngiltere’de yaşayan Türk müzisyen Mikael Noyan, uzun süre ara verdiği müzik yaşamına ‘Bu Nasıl bir Aşk İdi’ adlı single çalışmasıyla geri döndü.

Londra’ya yaşayan genç şarkıcı, "Bu Nasıl Bir Ask İdi - Edhi / What A Love It Was" adını verdiği single çalışmasındaki şarkıyı ömrünü kimsesiz çocuklara ve yoksullara adamış, onlar için vakıf imparatorluğu kurmuş Pakistanlı dünyaca ünlü Abdul Satar Edhi' nin anısına yazdı.

Pakistan'ın ünlü yazarı Tehmina Durrani'nin yazdığı "The Mirror to The Blind" (Amaya Ayna) adlı kitabından esinlenerek yazdığı şarkının sözlerinde genç müzisyen, Edhi'nin acı, sevgi ve zorluklarla dolu etkileyici hikayesini anlatıyor.

Klip çekimleri için Pakistan’ın Lahor kentine gidecek olan Mikael’e, Harun Altınbaş’ın yönetmenliğini yapacağı klipte onlarca sahipsiz çocuk da eşlik edecek.

Söz ve müziği kendisine aranjörlüğü ise Suat Sakarya’a ait olan şarkı şu an ITunes, Amazon, Spotify gibi digital platformlarda satışa sunuldu.

14 yaşında İngiltere’ye gelen aslen Erzurumlu Mikael Noyan, 2006 yılında müzik piyasasına "Bıraktığımız Yerden" isimli albümümle giriş yaptı. Yaşadığı bir takım sorunlar nedeniyle müzik çalışmalarıma uzun süre ara veren Mikael, yaklaşık 10 yıl sonra "Bu Nasıl Bir Aşk İdi -Edhi" isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına geri döndü

Mikael Noyan, ilk albümdeki ‘Söylemeyin’ isimli şarkısına çektiği kliple, IFM (Istanbul FM) yılın in en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülünü almıştı. Şarkı, uzun sure müzik listelerinde üst sıralarda yer alırken çok sayıdaki radyoda yılın en iyi romantik, slow şarkısı listelerinde yer aldı.