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Pakistan’da tren yangınında ölü sayısı 74’e yükseldi
Pakistan’da trende seyahat eden yolcuların bulunduğu vagonda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, ölü sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi. Karaçi’den Rawalpindi’ye giden Tezgam adlı trenin, Pencap eyaletine bağlı...
DIŞ HABERLER 31.10.2019, 18:55
Pakistan’da trende seyahat eden yolcuların bulunduğu vagonda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, ölü sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 40’a yükseldi.
Karaçi’den Rawalpindi’ye giden Tezgam adlı trenin, Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han kasabasından geçtiği sırada, yolcular yemek hazırladığı sırada meydana geldiği öne sürülen patlama sonrası çıkan yangın 3 vagona yayıldı. 74 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 40 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun yangından kurtulmak için trenden atlayanlar olduğu belirtildi.
Karaçi’den Rawalpindi’ye giden Tezgam adlı trenin, Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han kasabasından geçtiği sırada, yolcular yemek hazırladığı sırada meydana geldiği öne sürülen patlama sonrası çıkan yangın 3 vagona yayıldı. 74 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 40 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun yangından kurtulmak için trenden atlayanlar olduğu belirtildi.
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