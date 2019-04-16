Pakistan’da teröristlerin sığındığı bina havaya uçuruldu

Pakistan () – Pakistan’da terör gruplarına yönelik düzenlenen operasyon sırasında 5 terörist bir binaya sığındı. Polisle çatışan teröristlerden biri gece etkisiz hale getirildi. Teröristler teslim olmak istemeyince, polis binayı havaya uçurdu, 4 terörist öldü.



Pakistan’ın Peşaver şehrinde Hayatabad bölgesinde gerçekleşen terörle mücadele operasyonunda 5 terörist, içinde ailelerin bulunmadığı bir binaya saklandı. Gece başlayan operasyonda yaşanan çatışmada bir terörist öldürüldü, bir polis memuru da hayatını kaybetti.

4 terörist teslim olmak istemeyince, polisler binayı havaya uçurdu.