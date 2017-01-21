Ersin Arslan / Stockholm, 21 Ocak () – Pakistan’ın Afganistan sınırı yakınındaki Parachinar kentinte pazar yerinde patlayan bomba sonucu en az 18 kişi öldü, 47 kişi ise yaralandı. Patlamada yaralananlar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Pakistan gazetelerinin haberlerine göre yetkililer patlayan bombanın sebze kasasına yerleştirildiğini zannettiklerini belirterek ölü sayısının artmasından korktuklarını açıkladılar. Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Khan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak yetkililerden patlamayla ilgili ayrıntılı araştırma yapılmasını istedi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan’da pazar yerine bombalı saldırı: 18 ölü, 47 yaralı - 2
Ersin Arslan / Stockholm, 21 Ocak () – Pakistan’ın Afganistan sınırı yakınındaki Parachinar kentinte pazar yerinde patlayan bomba sonucu en az 18 kişi öldü, 47 kişi ise yaralandı. Patlamada yaralananlar kentteki hastanelerde tedavi altına...
21 Ocak 2017 Cumartesi 09:21
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