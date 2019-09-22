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Pakistan’da otobüs kazası: 26 ölü, 15 yaralı

Pakistan’da virajı dönemeyen yolcu otobüsü, yol kenarındaki tepeliğe çarptı. Kazada, 26 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Kaza, Pakistan’ın Diamer bölgesindeki Babusar dağ geçidinde meydana geldi. Virajı dönemeyen yolcu...

DIŞ HABERLER 22.09.2019, 12:13
Pakistan’da otobüs kazası: 26 ölü, 15 yaralı
Pakistan’da virajı dönemeyen yolcu otobüsü, yol kenarındaki tepeliğe çarptı. Kazada, 26 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Kaza, Pakistan’ın Diamer bölgesindeki Babusar dağ geçidinde meydana geldi. Virajı dönemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında bulunan tepeliğe çarptı. Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybederken; 15 kişi ise yaralandı. Yaralıların 12’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşımında güçlük çektiğini açıkladı.

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