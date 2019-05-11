Pakistan’da otele silahlı saldırı

Pakistan () – Pakistan’da 5 yıldızlı bir otele silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, beş yıldızlı Pearl Continental (PC) Oteli’ne silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Bölgede silah sesleri duyulması üzerine yerel saat ile 16:50 civarı polise gelen ihbar sonucu otele birçok güvenlik ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganların hala otelde olduğu belirtilirken; güvenlik ekipleri ve saldırganlar arasında çatışma yaşandığı, çatışmanın devam ettiği ve bölgeye ek güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan haberlerde, henüz ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, oteldeki müşterilerin tahliye edildiği bilgisi yer aldı.