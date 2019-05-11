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Pakistan’da otele silahlı saldırı (2)

Pakistan () – Pakistan’da 5 yıldızlı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri ile saldırganlara arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer...

Pakistan’da otele silahlı saldırı (2)

Pakistan () – Pakistan’da 5 yıldızlı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri ile saldırganlara arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, beş yıldızlı Pearl Continental (PC) Oteli’ne silahlı 3 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Bölgede silah sesleri duyulması üzerine yerel saat ile 16:50 civarı polise gelen ihbar sonucu otele birçok güvenlik ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği; saldırganların ise üst katta köşeye sıkıştırıldıkları belirtildi.

Operasyonun devam ettiği; oteldeki müşterilerin tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

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