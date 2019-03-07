Pakistan: Hindistan, Keşmir’de gerilim yaratıyor

Pakistan () – 'Pakistan 219’uncu Kolordu Komutanları Konferansı' (CCC), Pakistan Genelkurmay Başkanı (COAS) General Qamar Javed Bajwa’nın başkanlığında Genel Karargah'ta düzenlendi. Konferansta son yaşanan gelişmeler ele alındı.



Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü General Asıf Ghafoor’un yaptığı açıklamaya göre, 'jeo-stratejik çevre' ve 'Hindistan’la yaşanan gerilim' konferansın esas konusu oldu. Konferansta, Hindistan işgalindeki Keşmir’de artan Hint zulmüne ve 14 Şubat'ta gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası sınır hattında, Hintlilerin kasıtlı olarak sivilleri hedef almasına dair endişeler dile getirildi.



Ayrıca, ‘2014 Ulusal Eylem Planı' (NAP) sürecinin de tartışıldığı konferansta, sivillerin hedef alınması gibi olayların sürekliliğinin sadece gerilimi arttırdığını ve buna bağlı olarak dünya barışına zarar verdiği için durdurulması gerektiği sonucuna varıldı.