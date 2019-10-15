Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan’a gidiyor

Pakistan Başbakanlığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmek için Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu.

Yerel medyada yer alan habere göre, İran ziyareti sonrası, İran ve Suudi Arabistan arasındaki yükselen tansiyonu azaltmak için Suudi Arabistan’a gidecek olan Khan, "Pakistan, İran ve Suudi Arabistan arasında çatışma istemiyor, Tahran ve Riyad arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ile yapıcı görüşmeler yaptığım için bu konuda umutluyum" dedi.