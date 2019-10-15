Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan’a gidiyor
Pakistan Başbakanlığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmek için Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu. Yerel medyada yer alan habere göre, İran ziyareti sonrası, İran...
DIŞ HABERLER 15.10.2019, 14:17
Pakistan Başbakanlığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmek için Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu.
Yerel medyada yer alan habere göre, İran ziyareti sonrası, İran ve Suudi Arabistan arasındaki yükselen tansiyonu azaltmak için Suudi Arabistan’a gidecek olan Khan, "Pakistan, İran ve Suudi Arabistan arasında çatışma istemiyor, Tahran ve Riyad arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ile yapıcı görüşmeler yaptığım için bu konuda umutluyum" dedi.
Yerel medyada yer alan habere göre, İran ziyareti sonrası, İran ve Suudi Arabistan arasındaki yükselen tansiyonu azaltmak için Suudi Arabistan’a gidecek olan Khan, "Pakistan, İran ve Suudi Arabistan arasında çatışma istemiyor, Tahran ve Riyad arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ile yapıcı görüşmeler yaptığım için bu konuda umutluyum" dedi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2