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Pakistan Başbakanı İmran Han’dan, Erdoğan’a ‘operasyona destek’ telefonu
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘operasyona destek’ telefonu geldi. İmran Han, “Pakistan, Türkiye’nin terörizm kaygılarını tamamen anlıyor” dedi. Pakistan gazetesi Dawn’da yer alan haberde,...
DIŞ HABERLER 11.10.2019, 16:02
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘operasyona destek’ telefonu geldi. İmran Han, “Pakistan, Türkiye’nin terörizm kaygılarını tamamen anlıyor” dedi.
Pakistan gazetesi Dawn’da yer alan haberde, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradığı belirtildi. Telefon görüşmesinde Han’ın, “Terörizm nedeniyle 70 binden fazla insanı kaybeden ve on yıllardır 3 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyan bir ülke olarak Pakistan, Türkiye’nin 40 bin insanını kaybetmesine sebep olan terörizm tehdidini ve zorluklarını tam olarak anlıyor. Türkiye’nin, Suriye’deki gelişmiş güvenlik, bölgesel istikrar ve barışçıl çözüme kavuşturulması çabalarının tamamen başarılı olması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
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