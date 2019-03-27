Pakistan, ABD’nin ‘Golan Tepeleri’ kararını kınadı

Pakistan () – Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini İsrail’in işgal etmesini ‘egemenlik’ olarak tanıyan kararını kınadığını duyurarak; gelişmeye tepki gösteren uluslararası kamuoyunun yanında yer aldıklarını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilen Golan Tepeleri’ne dair Trump’ın kararnameyi imzalamasını kınadıklarını belirterek, “Bu karar BM tüzüğüne, uluslararası kamuoyuna, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi çözümlerine karşı yapılan ciddi bir ihlaldir. Bu kararname konusundaki duruşumuz, uluslararası kamuoyu ile aynıdır” ifadelerini kullandı.