Pakistan: ABD askeri yardımları kestiği için işbirliğini askıya aldık

Özge Düzgün, İstanbul, 11 Ocak, () - Pakistan Savunma Bakanı Khurram Dastgir, askeri yardımların kesilmesinin ardından ABD ile istihbarat ve askeri işbirliğinin askıya alındığını açıkladı.

Pakistan devlet radyosuna konuşan Dastgir, mevcut hedefleri gerçekleştirmek için Pakistan ile ABD'nin stratejik diyaloğunun canlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan, ülkenin teröre karşı savaşta yükümlülüklerini yerine getirmesinden ötürü ABD'nin Pakistan'a karşı tehdit söyleminden kaçınması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı, Pakistan’ın bu konuda başarılı olduğunu, Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'yle işbirliğinden dolayı küresel terör örgütü El-Kaide'nin bölgeden çekildiğini söyledi.

Devlet radyosunun internet sitesindeki habere göre Dastgir, "Pakistan, bölgede barış ve istikrar sağlamak için çaba sarf edecek" dedi.

Dastgir ayrıca, ABD'nin Pakistan'a yaptığı askeri yardımı kestiği için bölgedeki teröre karşı savaşta çabaların boşa çıktığını ifade etti.

ABD askeri yardımı askıya aldı

5 Ocakta ABD aldığı kararla, İslamabad'ın tüm terörist gruplara karşı "kararlı" bir tavır takınıncaya kadar askeri yardımlarını askıya aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bu askıya almanın daimi bir kesinti anlamına gelmediğini ve Pakistan'daki sivil halka yardımları etkilemeyeceğini duyurdu. Bakan, askeri yardımının dondurulacağını, ancak iptal edilmeyeceğini belirtti ve Pakistan’ın istikrarı bozucu ve ABD personelini hedef alan terörist ve militan gruplara karşı kararlı mücadelesinin devam edeceğini umduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, kesintinin terörle mücadele operasyonları için Pakistan'a ödenen ABD askeri donanım, eğitim ve servis alımlarını destekleyen yabancı askeri finansman fonu (FMF) ve koalisyon destek fonlarını (CSF) içerdiğini açıkladı. ABD askıya aldıkları yardımın kesin miktarını, savunma bölümlerinden gelen fonları içerdiğini söyleyerek, açıklamadı.