KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kuzey'de cinayet işleyerek Güney'e geçen zanlıların, Rumlar tarafında koruma altında olduğunu söyledi.Özersay, ülkenin önemli sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Muhammad Salman'ın, Güney'de yakalanmasına rağmen Rum yönetimi tarafından iade edilmediğini açıkladı.

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, 30 Eylül 2018 tarihinde İskele İlçesi'nde ormanlık bir arazide ölü bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda Özgöçmen'i öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki Salman'ın Güney Kıbrıs'a kaçtığı belirlenmişti. Rum polisi tarafından Limasol'da yakalanan Salman da ilk ifadesinde, Özgöçmen’in kendisine saldırdığını, kendisinin de taş attığını, bu eyleminin Özgöçmen’in ölümüyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını ise bilmediğini söylemişti.

KKTC polisi de Rum yetkili makamlarından, Salman'ın iade edilmesini istemiş ama bu istek Rum yönetimi tarafından reddedilmişti.

'KATİL ZANLISININ YERİNİ TESPİT ETTİK'

Salman'ın Larnaka'daki bir mülteci kampında barındığını öğrendiklerini belirten Özersay, “Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek, en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız. Kamuoyumuzu derinden etkileyen Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman’ın yeri de tespit edildiğine göre, zanlının en kısa sürede yargılanmak üzere tarafımıza iade edilmesi konusunda Rum yönetimine açık çağrıda bulunuyoruz“ dedi.

'SUÇLULARA SIĞINMA HAKKI'

Geçtiğimiz hafta iş insanı Gökhan Naim’i de öldüren katil zanlılarına dair Rum yönetimi nezdinden girişim yapıldığını söyleyen Özersay, “Rum yetkililerin bilgi vermeye yanaşmadıklarını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu ve benzeri durumlarda Kıbrıs Rum liderliğinin öne sürdüğü siyasi gerekçeler, suçlulara sığınma imkanı tanınmasına, koruma altına alınmalarına ve en ağır suçların cezasız kalmasına mazeret olamaz. Kıbrıs Rum tarafına sürekli yaptığımız çağrıyı bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isteriz; bu konularda işbirliği yapma zorunluluğu iki taraf arasındaki güvenin oluşmaya başlaması için gerekli olandır“ değerlendirmesi yaptı.