(ÖZEL) İngilizler: "Terör saldırıları Türkiye'de tatil planımızı etkilemez"

Aynur Tattersall / Londra, 4 OCAK () - Türkiye'de özellikle son aylarda üst üste yaşanan terör saldırıları İngilizlerin tatil için Türkiye tercihlerini değiştirmiyor. Türkiye'ye darbe vurmayı amaçlayan terör saldırılarına en güzel cevap sokaktaki İngilizler'den geldi. Bir kez Türkiye'ye gelmiş ve özellikle Türkiye'ye hayran kalan İngilizler bu yıl da tatil için yine Türkiye'yi tercih edeceklerini söyledi. muhabirinin sorularını yanıtlayan İngilizler, Türkiye'deki terör saldırılarının kendilerini korkutmadığını söyledi. Terör örgütleri Türkiye'de turizm merkezlerinden birini İstanbul'un en kalabalık olduğu bir zamanda hedef aldı. Ancak İstanbul'daki terör saldırılarına rağmen İngilizler bu yıl da tatil için Türkiye'yi tercih edeceklerini söyledi. ''SALDIRIYA EN GÜZEL CEVAP TÜRKİYE'DE TATİL'' İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde Simon Calder imzalı yazıda, Batı'nın 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterebileceği ifade edildi. Gazetenin yazarı, ''Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil'' başlığıyla' yayımladığı makalesinde, "Saldırılarda Hayatını kaybeden her bir kişi ayrı bir trajediydi.Ancak her yıl İstanbul'u ve Türkiye'nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kişiyi düşündüğünüzde herhangi bir tehlikeyle karşılaşma şansınız hâlâ son derece düşük" dedi ''Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum'' diyen yazar, ''Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve sesimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir" diye kaydetti. Mikrofonlarımızı uzattığımız İngilizler, Türkiye'de gerçekleşen terör olaylarının Türkiye'ye gitme kararını asla etkilemediğini ifade ederek söyle konuştular; Rop 1 "Türkiye'de gerçekleşen terör olayları benim Türkiye'ye gitme kararımı asla etkilemiyor. Burada Londra'da her zaman terör tehdidi altındayız". Rop 2 " Terör olayları her yerde oluyor. Benim Türkiye'ye gidip tatil yapmama engel değil. Orası güzel ve sıcak bir ülke" Rop 3 "Türkiye'de birkaç defa bulundum son yaşanan olaylar asla benim Türkiye'ye gitmemi engellemiyor ve tekrar gideceğim. İnsanlar, Türk yemeği harika. Çok yaşlı değilim ama otobüslerde, trenlerde herkes bana yer verdi. Harika kalpleri olan insanlar. Çocuklarım da çok sevdi. Tekrar gideceğiz."