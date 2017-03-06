(Özel Haber) Zülfü Livaneli: İşimiz gerginlikleri çözmek artırmak değil

Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleşen 22. Türkiye-Almanya Film Festivali kapsamında onur konuğu olarak Nürnberg’de bulunan Zülfü Livaneli, açılış galası sonrası sevenleri ile buluştu. Livaneli’nin söyleşisine Alman yeşiller partisi başkanı politikacı Claudia Roth da katıldı.

ORHAN PAMUK İLE AYNI KİTAPLARI OKUMUŞUZ

“Benim ilk sevdam edebiyattı. Çocukluğumda edebiyatla o kadar haşır neşir oldum ki… Geçenlerde Orhan Pamuk ile konuşuyorduk bunu.. Aşağı yukarı aynı kitapları okuma serüveninden geçmişiz.. Şöyle de ilginç bir anı var: Ortaokul yıllarında ders çalışmak lazım malum. Biliyorsunuz benim de hiç sevmediğim şey ders çalışmak ama kitap okumak da en çok sevdiğim şey. Gece çok geç saatlere kadar kitap okuduğum için annemle babam gelip ışığı kapatıyorlardı, bu kitapta o da anlatılıyor. Buzlucam gibi bir kapı var oradan ışığı kapatıyorlar. Sonunda ben de bir çare buldum. Tel somyalarda yatardık onun altına battaniye serdim. Oraya bir de ışık koydum kenarlarını da kapattım. Dışardan baktığınız zaman karanlık. Gelip ‘aaa çocuk uyuyor’ diyorlardı. Ben hal bu ki sabaha kadar kitap okuyordum. Orası benim ilk kitap tapınağımdır ve dünyanın en ilginç kütüphanelerinden birisiydi orası…”

HEP YAZAR OLMAKLA İLGİLİYDİM

“Profesyonel müzisyen olmak gibi hiç niyetim yoktu hep yazar olmakla ilgiliydi benim bütün hazırlığım. Fakat hayat o şekilde getirdi o şekilde savurdu ki… Ben kitaplarımdan önce müzisyen olarak tanındım. Fakat müziğim de hep edebiyatla bir arada bulundu salt müzisyen olarak gitmedim”

12 EYLÜL DARBESİ OLDUĞU GİBİ BİZİM ÜZERİMİZE GELDİ

“O zamanlar öğlen birde radyodan haber verilirdi. Öğlen bir haberlerinde ordunun muhtıra verdiğini duyduk ve bizim dışımızda olan şeylerdi tabi bunlar ama biz Ankara’da aktif bir çevreyiz, solcu bir çevreyiz. Tiyatroyla edebiyatla sinemayla uğraşıyoruz. Ondan sonra o darbe olduğu gibi bizim üzerimize geldi.. Meğer bizmişiz bu sefer hedef. Ondan sonra askeri hapisaneler arkadaşlarımızın öldürülmesi. Arkadaşlarımızın asılması. Çok absürt suçlamalarla hapislere doldurulmamız, saçmasapan suçlamalar… Bugün onları gülerek hatırlıyoruz ama…o dönemde çok acıydı tabi..”

İŞİMİZ GERGİNLİKLERİ ÇÖZMEK, ARTIRMAK DEĞİL

“Aslında korkunç şeyler yaşanıyor görüyoruz. Bunun şöyle bir ayrıntısı var. Claudia benim çok yakınım, çok yakın dostumuz. Türkiye’yi çok seven bir insan olduğunu, Türkiye’de insan haklarının yerleşmesi için samimi olarak yürekten çok uğraştığının tanığıyız, biliyoruz. Belki bizim ülkemizdeki birçok kişiden daha çok seviyordur bizi, onu da biliyorum. Şimdi aslında işimiz gerginlik olan yerlerde bu gerginlikleri çözmek, artırmak değil.. Türkiye ile Almanya arasındaki bugünkü kriz de mutlaka çözülecektir. Bunu biliyorum daha önce de boykotlar oldu, çeşitli böyle basının kışkırtmaları oldu Almanya’ya karşı.. İki ülkede de çeşitli olaylar oldu ama bu da mutlaka geçecektir çünkü biz bunu biliyoruz ki burada Claudia Roth gibi dostlarımız var bizim bu ülkede ve biz bu dostlarımıza çok değer veriyoruz.”

DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTİYORUZ

Söyleşinin ortasında sahneye gelen Claudia Roth, Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istediklerini ifade ederek, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Roth, “Zülfü Livaneli gibi demokrat bir kişinin aramızda bulunmasından dolayı memnunuz” diyerek Livaneli ile dostluklarını vurguladı. Roth iki ülke arasındaki diyaloğun gelişmesini vurgulayarak, “Anayasamızda, insan onuru dokunulmazdır nerede gruplaşmalar olursa buna karşı çıkmalıyız” dedi.

NE TRUMPLAR KALACAK NE ÖBÜRLERİ

Livaneli iki buçuk saat süren söyleşisini “Biz hala Recai’nin gençliğindeki gibi devrimciliğimize devam ediyoruz. Sonunda biz kazanacağız. Ne Trumplar kalacak ne öbürleri…” diyerek tamamladı.

Görüntü Dökümü:

Zülfü Livaneli ile Claudia Roth geliyor

Adil Kaya açılışı yapıyor

Livaneli sahneye geliyor

Söyleşi yapılıyor

Saz ve şarkılar

Claudia Roth sahneye geliyor

Final