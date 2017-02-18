(Özel Haber) Türk Modacı Bora Aksu Londra Moda Haftası’nda büyük beğeni aldı

Türk modacı Bora Aksu, verdiği sevgi, dostluk ve barış mesajı ile Londra Moda Haftası’na damgasını vurdu.Ünlü modacı Bora Aksu’nun bugün başlayan Londra Moda Haftası’nda kadınların seçim hakkı hareketini yansıtarak, sevgi, dostuk ve barış mesajı verdiği yeni koleksiyonu moda severler tarafından büyük beğeni topladı.Lila, mavi ve pembenin en açık tonlarının form bularak canlandığı dantel ve ipek tüller kullanılarak hazırlanan koleksiyonda kalın siyah beyaz danteller ve katmerli kareli kumaşlar ön plana çıkarıldı.Büyük beğeni toplayan Sonbahar-Kış 2017-18 koleksiyonunu Sophia Dullep Singh’in hayatındaki kontrastlardan esinlenerek hazırladığını ifade eden Bora Aksu, lila, mavi ve pembenin en açık tonlarının kullanıldığı form dantel ve ipek tullerin Sophia’nin aristokrasi battaniyeleri altındaki utangaç halini temsil ettiğini, kalın siyah beyaz danteller ve katmerli kareli kumaşların ise onun tutkulu ve kararlı halini yansıttığını belirtti.Koleksiyondaki detayların 20.yüzyıl başlarındaki kadınların oy verme hakkını kazanma hareketindeki topluluğun giyiniş tarzı ve sembolik detaylarından esinlenerek hazırlandığını belirten Bora, pastel renklerdeki el nakışları ile hazırlanmış yazıların yakalarda manşetlerde, kurdelalarda yer alırken yumuşak tonda ama güçlü mesajlar gönderdiğini söyledi.

Aksu’nun özel olarak tasarladığı grafik kareli nakışlarla koleksiyonun yumuşak havasını bozmadan Sophia’nin karakterindeki yumuşak ve sert ögeleri mükemmel bir uyumla yansıtırken koleksiyondaki yumuşak ve feminen kumaşlar, strüktüel formlarla birleşerek romantik ama cesur siluetler oluştururken lüks dokumalardan yapılmış pelerinler, ceketler ve paltolar koleksiyonun baskın bölümünü oluşturdu.

Prenses Sophia Duleep Singh Kimdir?

Maharaja Duleep Singh’in kızı ve Kraliçe Victoria’nın vaftiz kızı olan Sophia kadınların seçim hakkı hareketinin öncülerindendi. Parlamento binasının dışında protesto yürüyüşleri yapan Sophia Dukeep Singh , kadınlar seçim hakkını kazanana kadar vergilerini ödememe kararını almıştı. Kadın seçim hakkı grubunun başkanı Emmeline Pankhurst 1928 yılında da ölünce Sophia onun yerine başkan seçildi.

Bora Aksu kimdir?

İngiltere’de Londra Central Saint Martins moda okulundan 2003 yılında yüksek dereceyle mezun olan Bora Aksu, İzmir'de doğdu. İlk moda tasarım ödülünü İzmir Pret Fuarı'nda alan Aksu, ilk defilesini 2003 yılında Londra Moda Haftası kapsamında düzenledi. Aksu, İngiltere Moda Konseyi tarafından Londra Moda Haftası resmi listesine kısa sürede kabul edilen nadir tasarımcılardan.

Londra Moda Haftası'na her yıl aralıksız katılan Aksu, moda dünyasında büyük öneme sahip olan yeni kuşak moda tasarımcısı ödülüne dört kez layık görüldü. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham Sarayi’na davet edilerek Kraliçe Elizabeth’in de takdirini alan genç modacı Hong Kong’ta açılan 10. Mağazasıyla Türk Modasını dünyada tanıtmaya devam ediyor.

Adidas, Converse ve People Tree gibi birçok uluslararası markalarıyla çalışan Aksu’nun giydirdiği isimler arasında Keira Knightley, Kirsten Dunst, Elizabeth Jagger ve Tori Amos bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

Defileden genel görüntüler

Bora Aksu ile defile sonrası röportaj