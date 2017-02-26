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(Özel Haber) Oscar mutfağında ilk kez bir Türk aşçı olacak

89.Oscar töreni öncesinde 23. kez Oscar yemeğini hazırlayan Avusturyalı ünlü aşçı Wolfgang Puck bu yıl Oscar yemeklerinin hazırlandığı mutfakta ilk kez bir Türk aşçının görev alacağını söyledi. 8 aydır Puck ile çalışan Yiğit...

(Özel Haber) Oscar mutfağında ilk kez bir Türk aşçı olacak
89.Oscar töreni öncesinde 23. kez Oscar yemeğini hazırlayan Avusturyalı ünlü aşçı Wolfgang Puck bu yıl Oscar yemeklerinin hazırlandığı mutfakta ilk kez bir Türk aşçının görev alacağını söyledi. 8 aydır Puck ile çalışan Yiğit Mirzaoğlu Oscar mutfağının helal yemek yapan tarafından sorumlu olacak. Akdeniz ve doğu mutfağında çok iyi olduğunu belirten Mirzaoğlu Oscar gecesi doğu kültürüne ait yemekleri sunacağını belirtti.

“NE ZAMAN BİR TÜRK FİLMİ OSCAR’A ADAY GÖSTERİLİR, O ZAMAN MENÜYE TÜRK YEMEĞİ EKLERİM”

75 çeşit yemeğin servis edileceği gecede bir misafirin yemek maliyeti 700 dolar. Bin 500 kişinin katılacağı Governor Ball`da 300`ü aşçı 600 servis elemanı çalışacak. Binlerce aşçı içerisinden özel seçilen Mirzaoğlu çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Türkiye`de de restoranı olduğunu söyleyen Wolfgang Puck İstanbul`a birçok kez geldiğini, ne zaman İstanbul’a gelse Mısır Çarşısı’na uğrayıp baharat aldığını vurguladı. Şef, ne zaman bir Türk filmi Oscara aday gösterilirse menüye o zaman Türk yemeği ekleyeceğini de söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Barbaros Tapan’ın Yiğit Mirzaoğlu Ropörtajı

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