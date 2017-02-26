(Özel Haber) Oscar mutfağında ilk kez bir Türk aşçı olacak

“NE ZAMAN BİR TÜRK FİLMİ OSCAR’A ADAY GÖSTERİLİR, O ZAMAN MENÜYE TÜRK YEMEĞİ EKLERİM”
75 çeşit yemeğin servis edileceği gecede bir misafirin yemek maliyeti 700 dolar. Bin 500 kişinin katılacağı Governor Ball`da 300`ü aşçı 600 servis elemanı çalışacak. Binlerce aşçı içerisinden özel seçilen Mirzaoğlu çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Türkiye`de de restoranı olduğunu söyleyen Wolfgang Puck İstanbul`a birçok kez geldiğini, ne zaman İstanbul’a gelse Mısır Çarşısı’na uğrayıp baharat aldığını vurguladı. Şef, ne zaman bir Türk filmi Oscara aday gösterilirse menüye o zaman Türk yemeği ekleyeceğini de söyledi.
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-Barbaros Tapan’ın Yiğit Mirzaoğlu Ropörtajı