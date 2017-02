(Özel Haber) Almanya'da yaşayan Türklerden Cumhurbaşkanı'nın çağrısına yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın „yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, düğünlerini, nişanlarını gelip Türkiye'de yapsınlar“ şeklinde ki çağrısına, Almanya'da yaşayan Türklerden yanıt geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili Almanya'da ekibine konuşan Türkler arasında „düğünümüzü gider Türkiye'de yapabiliriz, güzelde olur“ diyenler olsa da, „buralardan Türkiye'ye gidip düğün yapmak aileleri oldukça zora sokar“ diyenlerin sayısı daha fazla.DÜĞÜN İÇİN TÜRKİYE'YE GİDİP GELMEK KOLAY DEĞİLVatandaşların dile getirdiği zorluklardan bazıları şöyle:"Düğünü Türkiye'de yapmak için aile ve yakın akrabalar, Türkiye'ye uçakla seyahat etmesi halinde bilet masrafları oldukça külfet tutacak, arabayla ise zaman ve başka zorluklar getirecek. Düğün yapacak ailelerde çalışma durumunda olan insanlar, düğün için izin alıp Türkiye'ye gidebilecek mi sorusu önemli bir sorun olarak ortada. Türkiye'nin farklı şehirlerinden olan fakat Almanya'da bir arada yaşayan vatandaşlar, bir birlerinden kız alıp, kız veriyor. Hafta sonu bir gün içinde, bir araya gelerek düğünü yapıp bitiriyor. Örneğin düğünü Türkiye'de yapma durumunda olan Yozgatlı bir aile, Gümüşhane'de ki düğün için ayrıca yol ve konaklama masrafına katlatmak zorunda kalacak. Almanya'da düğün salonlarında yer olmadığı için düğün yapacak aileler, en az bir yıl önceden salondan yer ayırtıyor ve 1500 ile 2500 Euro arası kaparo ödüyor. Bundan dolayıda 2017 yaz tatilinde düğün planı yapanların, Almanya'da tuttuğu salondan ve ödediği kaparodan vazgeçip düğünü Türkiye'ye taşıması oldukça düşük ihtimal"BİR DÜĞÜN NE KADARA MAL OLUYOR?Almanya'da düğünler genelde düğün salonlarında yapılıyor, çok azı da salonlarda yer yoksa belediyelerin toplantı salonlarında gerçekleştiriliyor. Düğünler genelde, 500 ile 700 arasında olan davetli grubuyla yapılıyor. Çevresi geniş olan bazı ailelerin ise, davetli sayısı 1500, bazende 2000'i bulabiliyor. Bir düğün için düğün salonları, yemek(tavuk veya etli pilav) içecekler, kamera ve foto çekimi, pasta ve orkestra için toplam olarak düğün sahibinden 8000 ile 15000 Euro arası para talep ediyor. Bu rakamlar, yemek türü, misafir sayısı gibi farklardan değişebiliyor. Altınlarla ve salon masraflarıyla bir düğün otuz bin Euro'yu aşıyor, buna karşılık olarak ta düğünlerde yapılan takılar 12 veya 15 gibi rakamlardan aşağı düşmüyor.DÜGÜN SALONLARINA DARBE Mİ VURACAKAlmanya'da düğün salonlarının sayısı oldukça fazla. Salonların en fazla bir arada olduğu şehirlerden olan Duisburg, Essen ve Oberhausen'de konuyu sorduğumuz bir çok salon işletmecisi kameralara konuşmayı istemedi ama "Cumhurbaşkanı bu çağrısıyla, bizi mi batırmak istiyor, bizimde yatırımlarımız ve borçlarımız var, müşterilerimiz Türkiye'de düğün yaparsa bizlerin kaybı fazla olur“ diyerek görüşlerini ifade edenler de oldu.TÜRKİYE'DE DÜĞÜN İÇİN KİM NE DEDİ?Gelsenkirchen'de yaşayan ve cumartesi akşamı Essen'de kınası olan 25 yaşındaki Hakan Sorhan, "Türkiye'de düğün önerisi hoşuma giderdi de, benim amcalarım, dayılarım tüm akrabalarım burada yaşadığına göre, hepsini Türkiye'ye nasıl götürebilirim. Zor olacağı için düğünümüzü burada yapıyoruz. Yoksa Türkiye'de olmasını tabi ki isterdim, havası, tadı başka oluyor Türkiye'deki düğünlerin“ dedi.Fransa'da yaşayan ve Essen'de yeğeni Ali Tubay Çiçek'in sünnet düğününe katılan Adem Çiçek, "cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum, fakat şu durumda gençlerimizi Türkiye'ye götürmek çok zor. Türkiye'ye gitmek için artık maddi olarak ta çok zorlaştı, izin alıp da gitmek de. Uçak biletleri zaten dünyanın parası. Sadece altı kişilik ailenin bile masrafı çok yüksek oluyor. Üç yada dört hafta izin alabiliyoruz, bununla tatili nasıl yapacağız, bunun arasına düğün olsa nasıl yapacağız" diye zorlukları sıraladı.Aynı sünnet düğününde davetli olarak bulunan ve 43 yıldır Almanya'da yaşayan emekli Ali Karakoyun, „düğünlerimizi hep Türkiye'de yaptık, yinede düğünümüz olacağında Türkiye'ye gidip yapabiliriz. Ülkemiz kalsın diye katkı sunmamız lazımdır. Almanya'da henüz düğün yapmadık biz“ diye anlattı.30 yıldır Oberhausen'de yaşayan ve dün akşam kızının düğünü olan Kadriye Kartal, "düğün için Türkiye'ye gitmek biraz zor. Aileler gitti diyelim, akrabalar misafirler nasıl gidecek. Düğünü yapacak ailelerin an azından bir tarafı Türkiye'de ise, orada düğün uygun olabilir. İşsiz olan aileler için uçak parası ağır oluyor, herkeste arabayla gidemiyor. Sırf tatil için bile zorlanan aileler olabiliyor, ama düğünü Türkiye'de yapanlarda var“ dedi. Aynı düğünde davetli olarak bulunan emekli Rıza Işık, "cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuz, birşey diyecek halimiz yok, yalnız örneğin bu salonda beş yüz yada bine yakın insan bulunuyor, bunlar nasıl gitsin Türkiye'yeayrıca salon sahipleri de, ekmek parası için buraları işletiyor, bunlar ne olacak Ben emekli bana uyar da, düğünler burda hafta sonu yapılıyor. Diğer çalışan insanlar, düğün için de izin alıp gidebilecek mi Türkiye'ye yıllardır yanyana komşuluk yaptığımız insanlar var ve bir birimizin düğünün de olmak istiyoruz, Türkiye'de düğün olursa nasıl bulunacağız“ sorularını art arda sıraladı.Duisburg'da on yıldır salon işletmecisi olan Mustafa Çağlayankaya ise, „elbette düğünlerimizi vatanımızda yapmak isteriz, lakin burada yaşayan insanlarımız her biri Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek bir arada bulunuyorlar. Türkiye'de düğün yapacakların da, bir birlerine çok uzak şehirlerden olan insanlar düğün için Türkiye'de nasıl bir araya gelecek, bunun zorlukları çok olur. İkincisi de düğün dernek akraba ve dostlarla oluyor, bu durumda herkes düğün için Türkiye'ye gidebilecek mi, yada çalışıyorsa düğün için izin alabilecek migibi önemli sorunlar olabilir. Almanya'da düğün olunca, isteyen herkes istediği şehirden katılabiliyor ve misafir edilebiliyor, Türkiye'de uzak noktalardan geleceklerin konaklama masrafıda olacak. dolayısıyla kolay gözükmüyor“ şeklinde görüş belirti.KOMŞUM GELMEK İSTEMİYORNURNBERG'DE de durum faklı deği. Gurbetçilerin bazıları, burada doğduk burada büyüdük, çevremiz burada. Mecburen düğünümüzde burada oluyor derken, bazıları da iki düğün yapacaklarını ,yaz aylarında Türkiye’ de olacaklarını söylediler .Komşularını da alıp Türkiye’ye gelmeyi istediklerini belirten vatandaşlarımız, Türkiye’deki durumlar nedeniyle yabancıların Türkiye’ye gelmek isterken çekindiklerini vurguladılar. Almanuya'da yaşayan bazı vatandaşların görüşleri şöyle:Deniz Elmas: "Komşularım, Arap, Hollanda ve Alman. Cumhurbaşkanımıza soruyorum ben hangisi getireyim.?"MADDİ KÜLFET YARATIREsin Çıtlak: "Sayın Cumhurbaşkanımız komşularınızı alıp gelin demesine karşı bir şey söylemek istiyorum. Komşularım, çeşitli milletlerden oluşuyor. Hepsi de Türkiye’ye gelmek istiyor ama, Türkiye’deki terör olayları onların Türkiye’ye gelmesini engelliyor. Bu durumda komşumu nasıl getireyim.?"Betül ve Mehmet Özkan: (Gelin ve damat) "Gönlümüzde Türkiye de düğün yapmak vardı. Ama şartlar buna el vermedi. Eşimiz ,dostumuz hepsi burada .Yazın tekrar bir düğün de Türkiye’de yapmayı düşünüyoruz .Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyacağız. İki düğün yapmış olacağız."Yücel Geçer ve eşi (Düğün salonu sahibi): "Kardelen düğün salonu olarak halkımıza hizmet veriyoruz. Beğeni kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği güzel ama ,burada çevresi olanlar bizi tercih ediyor. Vatanınıza hizmetten geri kalmıyoruz. Orada da yatırımlarımız var. Kazandırıyoruz."Hüseyin Akın (işletmeci): "Nürnberg’de Mengen adlı restoranımızda nişan, düğün ve nikah düzenliyoruz. Bizde kazanıyoruz. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. İki yerde düğün yapmak maddi külfet yaratır."

