izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

ÖZEL - Fatih Akın: Altın Küre ödülü tatlı ve heyecanlı oldu

Barbaros Tapan / Los Angeles, 8 Ocak () -  Altın Küre'de ödül kazanan ilk Türk Sinema Yönetmeni Fatih Akın, böyle bir ödülü "beklemediğini" belirterek, "Bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi. Fatih Akın Altın...

ÖZEL - Fatih Akın: Altın Küre ödülü tatlı ve heyecanlı oldu

Barbaros Tapan / Los Angeles, 8 Ocak () -  Altın Küre'de ödül kazanan ilk Türk Sinema Yönetmeni Fatih Akın, böyle bir ödülü "beklemediğini" belirterek, "Bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.
Fatih Akın Altın Küre Ödülü kazanan ilk Türk yönetmen olarak duygu ve düşüncelerini ’ya anlattı.
Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı Almanya'nın "In the Fade (Paramparça)" "En İyi Yabancı Film Ödülü"nün sahibi oldu. Akın 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. İlk kez 'Altın Küre Ödülü" alan Fatih Akın gecenin en dikkat çeken ismiydi.
Çok mutlu olduğunu vurgulayan Akın, "Buralarda olmak ve filmimizle aday olmak çok güzel. Ve açıkçası kazanmayı beklemiyordum bize de sürpriz oldu. Aday olmak, bu beş filmin, en iyilerin arasında olmak bile bizim için ödüldü. Bu bile bizim için yeterliydi ve o sebeple beklemediğim bir ödüldü. Bu sebeple de bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.
Cannes Film Festivali’ndeki başarılarıyla da Golden Globe ödüllerine doğru ilerlediğinin ayak sesleri uzun bir süredir bilinen Akın, "Diana Kruger’in müthiş performansı olmasaydı burada olamazdım, onu söylemem lazım" dedi ve bir gün Oscar’a da aday bir filmle burada olmayı umduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:
- Golden Globe ödül töreni ve kırmızı halıdan genel görüntüler
- Fatih Akın'ın 'ya verdiği röportaj

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314