Özbekistan Devlet Başkanı’ndan yoksulluğa tavuklu çözüm

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Şubat () – İslam Kerimov’un ölümünden sonra Özbekistan Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Şevket Miramanoviç Mirziyoyev ülkenin kırsal kesimlerinde yoksulluğun ortadan kalkması için ailelerin tavuk besleyip, yumurtalarını satmalarını istedi. Özgür Avrupa Radyosu’nun haberine göre ülkenin yoksul bölgelerini ziyaret ederek yerel yöneticiler ile toplantılar düzenleyen Şevket Miramanoviç Mirziyoyev, Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti yöneticileri ile yaptığı toplantıda ailelerin her birinin en az yüz tavuk beslemesini istedi. Devlet Başkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev’in yoksulluğa karşı planına göre beslenen her 100 tavuktan günde en az 50 yumurta elde edilebilir. 10 yumurtayı kendisi tüketen aile geri kalan 40 yumurtayı satabilir. Mirziyoyev yöneticilerle yaptığı toplantıda ‘‘Bütün ülkede kırsal kesimdeki her aile en az 100 tavuk beslemeli. 100 tavuk her halukarda günde en az 50 yumurta verir. Eğer 10 tanesini kendisi yiyip, 40 tanesini satsa fakir aile kalmaz. Eğer bu politikayı herkese anlatıp inandırabilirsek hem insanlar hem de yöneticiler uzun yaşar. ’’ diye konuştu.