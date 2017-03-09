Otoyolda TIR’la taşınan uçak müze-kafe olacak

Güldana Nabiyeva / Astana, 9 Mart, () – Kazakistan’ın Karagandı eyaletindeki otoyolda vatandaş tarafından kaydedilen görüntüdeki uçak, uçuş ömrünü tamamlayan ancak ikinci hayatına başlamak üzere yola koyulan yolcu uçağı çıktı.

Otoyolda TIR’la taşınan yolcu uçağı videosu, Şubat ayının sonunda sosyal medya üzerinden hızla yayılmıştı. Yolcu uçağı olarak bilinen TU-154 hava aracının nereye ve ne sebeple taşındığını kestiremeyen kullanıcılar, çeşitli yorumlarda bulundular.

Son on yılda hiç uçuş yapmayan uçağın hurdaya çıkartılıp Denis Jivotovskyi isimli genç girişimci tarafından satın alındığı belli oldu.

Jivotovskyi, uçaktan yapılan müze-kafeyi zengin kömür madenleriyle tanınan Karagandı kentinin görülmeye değer mekanlarının biri yapmayı hedefliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otoyolda TIR’la taşınan uçak