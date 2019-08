ÖSO, Fırat’ın doğusu için sabırsızlanıyor

SURİYE’de rejim ve terör örgütleriyle topraklarının özgürleşmesi için mücadele veren ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatlarında da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekata hazır olduklarının mesajını verdi. Zorlu koşullarda eğitim alarak her an sıcak çatışmaya hazır halde bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, ABD’nin süreci uzatması halinde Türkiye’nin masasındaki B ve C planları dahilinde tüm unsurları ile Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını açıkladı. Suriye’de özgürlük ve demokrasi isteyen siviller 2011 yılı Mart ayında sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. Rejim güçleri ise sivillerin bu isteğine olumsuz yanıt verdi ve gösterileri bastırmak için silah kullanmaya başladı. Rejimin müdahalesinde sivillerin yaşamını yitirmesiyle kısa sürede gösteriler tüm ülkeye yayıldı. Rejimin silah kullanmakta ısrar etmesi ve tüm çağrılara karşı bundan vazgeçmemesiyle siviller de Özgür Suriye Ordusu adı altında silahlanmaya başladı. Silahlanan rejim karşıtı muhalifler, kısa sürede ülkedeki birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Rejimden alınan birçok köy, kasaba, belde, ilçe ve şehirde kontrolü sağlayan muhalifler, zaman içerisinde kendi aralarındaki görüş ayrılığı nedeniyle birbirleri ile çatışmaya başladı. ÖSO içerisindeki bu dağınıklık ile terör örgütleri kendisine zemin buldu ve çeşitli noktaları denetimi altına aldı. Aynı süreçte Esed rejimi de Rusya ve İran’ın yanı sıra yabancı savaşçıların da desteğiyle birçok bölgede kontrolü sağlayıp, buradaki muhalifler ve sivilleri uluslar arası baskının ardından açtığı koridorda tahliye ederek İdlib’e gitmeye mecbur bıraktı. TSK’NIN HAREKATLARI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ Fikir ayrılıkları, terör örgütleri ve rejimin birçok noktada kontrolü sağlamasıyla dağınık şekilde hareket eden Özgür Suriye Ordusu bileşeni gruplar, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında yer aldı. Fırat Kalkanı Harekatı ile yeniden kendine gelen ÖSO bileşeni gruplar, 2017 yılı sonunda Milli Ordu ismiyle birleşme kararı aldı. Milli Ordu’nun kurulmasının ardından ÖSO bileşeni gruplar, organize şekilde hareket etti ve eğitimli şekilde cephe hatlarında yer almaya başladı. AĞIR EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR Milli Ordu’yu oluşturan grupların başında gelen Hamza Özel Kuvvet Tümeni askerleri zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Özel kuvvetlerde yer alacak askerler özel olarak seçiliyor ve ağır eğitime alınıyor. Karargahın eğitim alanında özel kuvvet askeri olmak isteyenler, koşarak başladıkları eğitimde dikenli tellerin altından sürünerek geçiyor, ateş çemberine dönüştürülen halkanın içinden atlıyor ve yorucu parkurları geçerek her türlü silahı da kullanabilecek donanıma kavuşturuluyor. Yorucu geçen eğitimi tamamlayan askerler, daha sonra kritik cephe hattına gönderiliyor ve düzenlenen özel operasyonlara katılıyor. FIRAT’IN DOĞUSUNU ÖZGÜRLEŞTİRMEK İSTİYORLAR Daha önce TSK’nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk askerleri ile birlikte hareket ederek Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin özgürleşmesine katkı sunan Hamza Özel Kuvvet Tümeni Komutanı Tümgeneral Seyf Ebubekir Polat, tek isteklerinin Fırat’ın doğusun da biran önce teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Menbiç ve Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin bulunduğu alanları özgürleştirmek istediklerini ancak ABD’nin oyalama taktiğinin bunu engellediğini anlatan Seyf Ebubekir Polat, yeni süreçte de aynı durumla karşılaşılmasından endişe duyduklarını kaydetti. Türkiye’nin ABD’nin oyalama durumunda masasında B ve C planlarının bulunduğunu açıkladığını ve bu söylemin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tümgeneral Polat, “Özgür Suriye Ordusu yani Milli Ordu olarak Türkiye ve ABD’nin resmi açıklamalarını bekliyoruz. Güvenli bölgenin tesis edilmesi için biz hazırlıklarımızı tamamladık. Operasyon kararı alındığı anda Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizleyeceğiz ve bunun için sabırsızlanıyoruz” dedi. ABD’nin daha önce Menbiç’te belirlenen yol haritasını uygulamadığını, bundan dolayı da yeni anlaşmaya temkinli yaklaştıklarını anlatan Seyf Ebubekir Polat, "Bölgede PKK/YPG gibi terör örgütleri ile batılı ülkelerin ittifak kurmaktan vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu. Polat, son olarak İdlib’de yaşanan bombardıman ve katliam girişiminin son bulması için uluslar arası toplumu Esed rejimine karşı tavır almaya davet etti.