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Osman Kavala için Türkiye'ye 10 ülkeden çağrı: Derhal serbest bırakın!

Tutuklu iş insanı Osman Kavala için ABD ve Almanya'nın da içinde bulunduğu 10 ülkeden “Derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” açıklaması geldi.

DIŞ HABERLER 19.10.2021, 01:20 Murat Aydın
Osman Kavala için Türkiye'ye 10 ülkeden çağrı: Derhal serbest bırakın!

Tutuklu iş insanı Osman Kavala için 10 ülkeden “Derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” açıklaması yapıldı.

ABD Akara Büyükelçiliği internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda tarafından ortak açıklama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı “Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir. Bugün Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır” notuyla duyurdu.

10 ülkeden yapılan ortak açıklama şöyle:

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

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