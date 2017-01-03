Oslo Avrupa’nın havası en kirli kenti

Ersin Arslan / Oslo, 3 Ocak () – Norveç’in başkenti Oslo’nun şu an için Avrupa’nın havası en kirli kenti olduğu açıklandı.

Başkent Oslo ile birlikte diğer kentler Drammen, Fredrikstad ve Grenland dört kademeli hava kirliliği ölçeğinde en yüksek kademe olan ’kırmızı’ kademesinde açıklandı.

NTB haber ajansına göre ‘kırmızı’ kademesindeki hava kirliliği sağlık açısından riskler taşıyor. Bu nedenle bu kentlerde yaşayan, solunum yollarında problemi olan çocuk ve yetişkinlerin en azından dışarıda bulunma sürelerini sınırlandırmaları, olanak olduğunca dışarı çıkmamaları önerildi.

Oslo ve diğer Norveç kentlerinde hava kirliliğinin araç egzozlarından salınan zehirli gazlar ile odun yakılmasından kaynaklandığı, Norveç üzerindeki durağan hava kütlesinin de buna etki yaptığı belirtildi.

Airqualitynow internet sitesine göre şu an Avrupa’nın en kirli havaya sahip Oslo kentini Almanya’nın Berlin ve Fransa’nın bazı kentleri takip ediyor.

Norveç’in çevre dostu araç satışında Dünya’da en yüksek orana sahip ülke olmasına karşın benzin ve dizel yakıtlı araç satış oranının hala çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Oslo 2020 yılında egzoz borulu araçların tümüyle yasaklanması konusunda çalışmalar yapıyor.