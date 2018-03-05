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Oscar ödülleri / En iyi film: The Shape of Water

Nafiz Albayrak / New York, 5 Mart () - Sinema dünyasının en saygın ödülü olarak bilinen Oscarlar ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Guillermo del Toro  (The Shape of Water) en iyi yönetmen, Gary Oldman...

Oscar ödülleri / En iyi film: The Shape of Water

Nafiz Albayrak / New York, 5 Mart () - Sinema dünyasının en saygın ödülü olarak bilinen Oscarlar ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Guillermo del Toro  (The Shape of Water) en iyi yönetmen, Gary Oldman (Darkest Hour) en iyi erkek oyuncu, Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) en iyi kadın oyuncu, The Shape of Water da en iyi film ödülünün sahibi oldu.
Bu yıl 90’ıncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu üstlenen ünlü talk-showcu Jimmy Kimmell, bu yıl da cinsiyet ayrımcılığına, eşitsizliğe ve kadınlara yönelik taciz iddiaların gündeme getirdi.
Kimmel, aynı kurum için çalışan kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç dengesizliğini vurguladı. Bazı Hollywood oyuncuları da ayrımcılığı ve eşitsizliği eleştiren "zamanı geldi" temalı konuşmalar yaptı.
Geçen yılki ödül töreninde yaşanan skandala da değinen Kimmell, Hollywood’un emektar oyuncuları Faye Dunaway ve Warren Beatty, En iyi Film Ödülü’nü duyurmak için sahneye çıktıklarını zarfı açan Warren Beatty’nin, En İyi Film ödülünü kazanan filmi duyurmak için zarfı Faye Dunaway’e verdiğini anımsattı.
Bir yıl önceki törende, Dunaway ödülü La La Land filminin kazandığını duyurmuş, La La Land filmi ekibi alkışlar arasında sahneye çıkarak Oscar Ödülleri’ni alıp teşekkür konuşmaları yapmaya başlamıştı.
Ancak sahnenin geri planında yaşanan karışıklık da ödül törenini izleyen yüz milyonlarca izleyicinin gözünden kaçmamış, Warren ve Dunaway’e yanlış zarf verildiği ortaya çıkınca, La La Land ekibi, teslim aldıkları Oscar Ödülleri’ni, En İyi Film dalında ödül kazanan Moonlight filminin ekibine teslim etmişti.
Warren Betty, yaşanan skandalı, "Bize verilen zarfın içindeki kartta, ‘Emma Stone, La La Land’ yazıyordu" diye açıklamıştı.
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Sam Rockwell’e (Three Billboards Outside Ebbing Missouri), en iyi makyaj ve saç stili ödülü Darkest Hour filmine, en iyi kostüm tasarımı ödülü Mark Bridges’e (Phantom Thread), en iyi belgesel ödülü Icarus’a (Brian Fogel ve Dan Cogan), en iyi ses miksajı ödülü Dunkirk’e gitti.
Dunkirk, en iyi ses kurgusu ve en iyi film kurgusu ödüllerini de alırken, en iyi yapım tasarımı The Shape of Water filminin, yabancı dilde en iyi film ödülü de A Fantastic Woman’ın oldu.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ‘I, Tonya’ filmindeki rolüyle Allison Janney’in oldu.
Guillermo del Toro  (The Shape of Water) en iyi yönetmen, Gary Oldman (Darkest Hour) en iyi erkek oyuncu, Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) en iyi kadın oyuncu, The Shape of Water da en iyi film ödülünün sahibi oldu.

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