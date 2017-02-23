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Oscar Mutfağında İlk Kez Bir Türk Aşçı

Barbaros Tapan / Los Angeles, 23 Şubat () - Oscar Ödül Töreni'nde ilk kez bir Türk aşçı görev alacak. Avusturyalı ünlü aşçı Wolfgang Puck 89. Oscar töreni öncesinde 23. kez Oscar yemeğini hazırlayacak. 75 çeşit yemeğin servis...

Oscar Mutfağında İlk Kez Bir Türk Aşçı

Barbaros Tapan / Los Angeles, 23 Şubat () - Oscar Ödül Töreni'nde ilk kez bir Türk aşçı görev alacak.

Avusturyalı ünlü aşçı Wolfgang Puck 89. Oscar töreni öncesinde 23. kez Oscar yemeğini hazırlayacak. 75 çeşit yemeğin servis edileceği gecede bir misafirin yemek maliyeti 700 dolar olacak.

Puck, bu seneki Oscar mutfağında ilk defa bir Türk aşçının görev alıcağını söyledi. 8 aydır Puck ile çalışan Yiğit Mirzaoğlu, Oscar mutfağının helal yemek yapan tarafından sorumlu olacak. Akdeniz ve doğu mutfağında çok iyi olduğunu belirten Mirzaoğlu, Oscar gecesi Doğu kültüründen yaptığı yemekleri sunacağını söyledi.

1500 kişinin katılacağı Governor Ball`da 300'ü aşçı 600 servis elemanı çalışacak. Binlerce aşçı içerisinden özel seçilen Mirzaoğlu çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye`de de bir restoranı olduğunu söyleyen Wolfgang Puck, ne zaman İstanbula gelse Mısır Çarşısı'na uğrayıp baharat aldığını vurguladı.

Ünlü şef, bir Türk filmi Oscara aday gösterildiğinde menüye bir Türk yemeği ekleyeceğini de söyledi.

(Fotoğraflı)

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