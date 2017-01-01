Levent Gündüz / Strasbourg, 1 Ocak () - Yılbaşı gecesi İstanbul’un popüler gece kulübü Reina'da yılbaşını kutlamak isteyenler arasında Fransa’nın kuzey doğusundaki Alsas bölgesinden yaşayan ve yaşları 20 olan iki Tunus kökenli Fransız da bulunduğu öğrenildi. Yılbaşında Türkiye'de olan iki Fransız'ın saldırıyı yara almadan atlattıkları aktarıldı. Alsas ve Strasbourg bölgesinin yerel günlük gazetesi Dernieres Nouvelles D’Alsace, internet sayfasından verdiği haberde, iki gencin İstanbul’da bulunduğunu, yaşadıklarını aileleriyle paylaştıklarını ve yaşanan şiddeti nefretle kınadıklarını yazdı.
Ortaköy saldırısında 2 Fransız genç, yara almadan kurtuldu
Levent Gündüz / Strasbourg, 1 Ocak () - Yılbaşı gecesi İstanbul’un popüler gece kulübü Reina'da yılbaşını kutlamak isteyenler arasında Fransa’nın kuzey doğusundaki Alsas bölgesinden yaşayan ve yaşları 20 olan iki Tunus kökenli...
01 Ocak 2017 Pazar 20:21
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