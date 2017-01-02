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Ortaköy / Reina katliamını IŞİD üstlendi

Nafiz Albayrak / New York, 2 Ocak () - Yılbaşı gecesi İstanbul'un Ortaköy semtinde Reina gece kulübünde 39 kişinin ölümü, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan katliamı İŞİD üstlendi. İŞİD yaptığı açıklamada İstanbul'da...

Ortaköy / Reina katliamını IŞİD üstlendi

Nafiz Albayrak / New York, 2 Ocak () - Yılbaşı gecesi İstanbul'un Ortaköy semtinde Reina gece kulübünde 39 kişinin ölümü, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan katliamı İŞİD üstlendi.
İŞİD yaptığı açıklamada İstanbul'da yeni yıla girerken gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini duyurdu. İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda Türklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Fas, Suriye, İsrail, Fransa, Tunus, Belçika, Kuveyt, Kanada ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 39 kişi yaşamını yitirdi.  

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