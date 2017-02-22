Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

Ortadoğu ülkelerinin Rus askeri araçlarına talebi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu, Ortadoğu ülkelerinin Rusya yapımı askeri araçlarına talebinin arttığını bildirdi. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGİMO) ‘Uluslararası...

Ortadoğu ülkelerinin Rus askeri araçlarına talebi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu, Ortadoğu ülkelerinin Rusya yapımı askeri araçlarına talebinin arttığını bildirdi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGİMO) ‘Uluslararası siyasi-askeri ve siyasi-ekonimik işbirliği: modern eğilimler’ adlı İkinci Rusya Gençlik Forumu açılışında yaptığı konuşmada Şoygu, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt daha çok ABD ve Batılı ülkelerden silah ve askeri araçları almakla birlikte son zamanlarda Rusya yapımı askeri araçlarına duydukları talep gittikçe artıyor“ dedi.

Şoygu, Libya ile askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Libya’ya askeri ürünlerin ihracatına uyguladığı yasaktan dolayı durdurulduğunu da belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.