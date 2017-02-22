Ortadoğu ülkelerinin Rus askeri araçlarına talebi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu, Ortadoğu ülkelerinin Rusya yapımı askeri araçlarına talebinin arttığını bildirdi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGİMO) ‘Uluslararası siyasi-askeri ve siyasi-ekonimik işbirliği: modern eğilimler’ adlı İkinci Rusya Gençlik Forumu açılışında yaptığı konuşmada Şoygu, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt daha çok ABD ve Batılı ülkelerden silah ve askeri araçları almakla birlikte son zamanlarda Rusya yapımı askeri araçlarına duydukları talep gittikçe artıyor“ dedi.

Şoygu, Libya ile askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Libya’ya askeri ürünlerin ihracatına uyguladığı yasaktan dolayı durdurulduğunu da belirtti.