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Ördeğin yavrularını koruma çabası gözleri yaşarttı

Rusya’da Moskova'nın Ostankino Park Ormanı'nda bir gölde yaşayan yaban ördeği yavrularını köpekten korumak için mücadele verdi.

Ördeğin yavrularını koruma çabası gözleri yaşarttı

Rusya’da Moskova'nın Ostankino Park Ormanı'nda bir gölde yaşayan yaban ördeği yavrularını köpekten korumak için mücadele verdi.

Yeni doğan yavruları ile yaşadığı gölette sakin sakin yüzen ördek ailesi bir köpeğin dikkatini çekmeleri ile bir anda dehşete düştü. Köpeğin suya atlayarak yavru ördekleri yakalama çabası anne ördeğin üstün karşı koyma mücadelesi ile karşılıksız kaldı.
  

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