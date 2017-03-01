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Onur Air, Rusya'da atağa kalktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Bu yıl Rusya’da açacağı 12 uçuş noktası ile atağa kalkan Onur Air, bölge operasyonunun yönetimini ise son 6 yılını Moskova ofisinde olamak üzere 18 yılı yurt dışında toplam 23 yıl THY'de görev...

Onur Air, Rusya'da atağa kalktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Bu yıl Rusya’da açacağı 12 uçuş noktası ile atağa kalkan Onur Air, bölge operasyonunun yönetimini ise son 6 yılını Moskova ofisinde olamak üzere 18 yılı yurt dışında toplam 23 yıl THY'de görev yapan Yunus Karaçukur’a verdi.

Onur Havayolları’nın mart sonundan itibaren başlayacağı Rusya uçuşlarının Türkiye için önemine dikkat çeken Karaçukur, “Hükümetimiz bu pazarın daha önceki seviyelere ulaşması için önemli çabalar sarf ediyor. İki ülke arasındaki dostluk daha da kenetlenerek devam edecek. Biz de Onur Air olarak beklenen turistlerin büyük bölümünü taşımak için gerekli çalışmalara başladık” diye konuştu. Onur Air seferlerini hem İstanbul Atatürk hem de Antalya Havalimanlarından gerçekleştirecek.

Halen Rusya’da Nalçik’e seferler düzenleyen Onur Air, 26 Mart’tan itibaren yeni hatlar açmaya başlayacak. Sırasıyla İstanbul Atatürk’ten Grozni’ye, 1 Mayıs’tan itibaren ise İstanbul’dan Moskova, Çelyabinsk, Nijniy Novgorod, Samara ve Volgograd’a tarifeli uçuşlara başlayacak.

Antalya’dan ise 28 Nisan’dan itibaren Çelyabinsk, Ekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Perm, Rostov, Samara ve St. Petersburg’a uçuşlar gerçekleştirilecek.

Trabzonlu olan 47 yaşındaki Yunus Karaçukur, THY’ye 1993 yılında girdi. 18 yıldır da yurtdışında görev yapan deneyimli yönetici, Taşkent, Priştine, Kuveyt ve Minsk’te görev aldı. 2011’de Moskova’ya atanan Karaçukur, Finans Müdürü olarak görev yapıyordu.

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