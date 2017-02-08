Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Ölüme atlayan kadını saçlarından yakalayan kocası kurtardı

Çin'de çatıdan ölüme atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası kurtardı. Çin'de 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası hayata bağladı. Ülkenin iç kesimindeki...

Ölüme atlayan kadını saçlarından yakalayan kocası kurtardı
Çin'de çatıdan ölüme atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası kurtardı.

Çin'de 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası hayata bağladı. Ülkenin iç kesimindeki Shaanxi eyaletinin Shiquan ilçesinde yaşanan olayda, karısının saçlarını tam üç dakika boyunca tutmayı başaran adamın yardımına olay yerine gelen polis yetkilileri yetişti. Olay anları polis kamerasınca kaydedildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, teorik olarak 2 bin saç telinin 30 kilogram ağırlığı taşıyabileceği yorumları yer aldı. Polis yetkilileri ise yağmur suyu tahliye borusunun da o anlarda kadının bedenine destek sağladığını söyledi.

Görüntü Dökümü:



Saçın tutulması



Binanın genel görünümü



Polislerin yardım edişi



TV KAYDI///

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.