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Ölmüş kadının yüzüklerini çalıp kumar oynayan polise 3 ay hapis

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde başkent Lefkoşa'da Genel Hastanesi morgunda görevli polis memuru, ölmüş bir kadının parmaklarındaki yüzükleri çaldı. Amirine suçunu itiraf eden polise, 3 ay hapis cezası verildi. Rum...

Ölmüş kadının yüzüklerini çalıp kumar oynayan polise 3 ay hapis

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde başkent Lefkoşa'da Genel Hastanesi morgunda görevli polis memuru, ölmüş bir kadının parmaklarındaki yüzükleri çaldı. Amirine suçunu itiraf eden polise, 3 ay hapis cezası verildi.

Rum medyasının haberine göre; adı belirtilmeyen 44 yaşındaki polis, araçta taşıdığı tabutun kapağını açarak kadının parmaklarındaki yüzlükleri çaldı. Yüzlükleri satan polis memuru, daha sonra yeni açılan bir kumarhaneye gitti ve parayı kaybetti.

'PİŞMAN OLDU, İTİRAF ETTİ'

Polis memurunun, 15 gün sonra pişman olduğu, kadının ailesine yüzlüklerin parasını ödediği ve kendi amirine de suçunu itiraf ettiği belirtildi. Tutulan tutanak sonrası mahkemeye sevk edilen polis memuruna 3 yıl ertelemeli 3 ay hapis cezası verildi.

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