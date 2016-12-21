Siyamend Kaçmaz/Moskova, 21 Aralık, ()-Kremlin'in resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, uğradığı silahlı saldırı sonucu Ankara'da hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a "Rusya Kahramanı" unvanını verilen kararname imzalandı.
Öldürülen Rus Büyüklelçiye "Rusya kahramanı" unvanı verildi
Siyamend Kaçmaz/Moskova, 21 Aralık, ()-Kremlin'in resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, uğradığı silahlı saldırı sonucu Ankara'da hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a "Rusya Kahramanı" unvanını...
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:19
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