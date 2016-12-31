Öldürülen Brezilya Büyükelçisi'nin katili de polis çıktı

Türkiye'de Rusya Büyükeşçisi'ne bir polis tarafından yapılan suikastten sonra Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in de Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Büyükelçinin, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.



Brezilyalı yetkililer, büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memurunun öldürdüğünü açıkladı.





İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.