Öldüğü iddia edilmişti.. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortaya çıktı!

Uzun süredir kamuya açık alanda görülmeyen ve geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortaya çıktı. Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kim Jong-un’un 20 günden sonra ilk kez bir fabrikanın açılışına katıldığını duyurdu. Kim Jong-un'un yüzde 99 ihtimalle öldüğü iddia edilmişti.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberi, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Habere göre, geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Kim Jong-un’un, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katıldığı duyuruldu.

Kuzey Kore devlet medyası dünkü açılışa ait olduğu öne sürülen birtakım fotoğraflar yayınladı. Bağımsız kaynaklarca teyit edilmesi şu aşamada mümkün olmayan fotoğraflardan birinde Kim Jong-un, açılış kurdelasını keserken görülüyor.

Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jong ve birkaç devlet yetkilisinin de törende bulunduğunun belirtildiği haberler ile Kuzey Kore devlet medyası tarafından bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da, başkanlık ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

İNGİLİZ BASINI: AŞIRI ALKOL NEDENİYLE SAĞLIK SORUNU VAR

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara yenileri eklenmişti İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kim Jong-un'un “aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle” sağlık sorunları yaşadığı öne sürülmüştü.

Raporda, “Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor” ifadeleri kullanılırken Jong-un'un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtimişti.



“YÜZDE 99 OLASILIKLA ÖLDÜ” DEMİŞTİ

The Sun’da yer alan habere göre, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan ve bu sene milletvekili seçilen Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un öldüğünü ve Kuzey Kore yönetiminin ölüm haberini duyuracağını idda etmişti.

Yonhap Haber Ajansı’na konuşan Ji Seong-ho, “Ameliyattan sonra ne kadar dayanabileceğini merak ettim. Kim’in geçen hafta sonu öldüğü belirtildi. Ancak yüzde 100 kesin değil. Ancak olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim. Kuzey Kore şuan, halef konusunda karmaşık bir meseleyle boğuşuyor” ifadesini kullanmıştı.

İddialarının kaynağını açıklamayan Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un kız Kardeşi Kim Yo-jong’un büyük ihtimalle ülkenin yeni lideri olabileceğini belirtmişti. Ancak Yonhap Haber Ajansı’nın Kim Jong-un ile ilgili geçtiği son haber, Kuzey Kore liderinin ölmediğini ortaya çıkarmış oldu.