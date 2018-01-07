izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek
HDP'li vekil Baydemir gözaltına alındı
Bilal Erdoğan'dan, eğitimle ilgili Bakan Yılmaz'ın önünde sert eleştiri
Bilal Erdoğan "Girdiğimiz sarmaldan korkuyorum"
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi

Okyanusların oksijen seviyeleri düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Küresel Okyanus Oksijen Ağı tarafından yayınlanan makaleye göre, okyanuslarda bulunan az oksijenli ve oksijensiz bölgelerin dört ila on kat arasında artış gözlemlendi. Birleşmil Milletler Hükümetlerarası...

Okyanusların oksijen seviyeleri düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Küresel Okyanus Oksijen Ağı tarafından yayınlanan makaleye göre, okyanuslarda bulunan az oksijenli ve oksijensiz bölgelerin dört ila on kat arasında artış gözlemlendi.
Birleşmil Milletler Hükümetlerarası Denizbilim Komisyonu tarafından kurulan Küresel Okyanus Oksijen Ağı tarafından yapılan araştırma, okyanuslardaki oksijensiz bölgeler son 50 yıl içinde 10 kat artış gösterdi. Kaliforniya Üniversitesi Scripps Denizbilim Enstitüsü’nden deniz biyoloğu Lisa Levin, “Oksijensiz kalan deniz canlıları ölmeye mahkum. Sağlık bir okyanus istiyorsan içinde oksijen olması gerekir. Isınan sular daha az oksijen barındırır. Deniz yüzeyinin ısınması oksijenin okyanusun derinliklerine inmesini zorlaştırıyor ve 90 ila 700 metre derinlik arasında büyük bir oksijen kaybı gözleniyor” dedi.
Smithsonian Çevresel Araştırmalar Merkezi’nden deniz ekoloğu Denise Breitburg ise, “Okyanuslarda oksijen azalması insan aktivitesinin dünyayı en ciddi olarak etkilediği alanlardan biri. İklim değişikliğini durdurmak küresel bir çaba gerektirse de, küçük ölçekli çalışmalar bile okyanuslardaki oksijen oranını yükseltmek için yeterli olacaktır” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314