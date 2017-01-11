Obama’nın veda konuşması

Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. Başkanı Barack Obama 20 Ocak’ta Görevini seçimleri kazanan Donald Trump’a bırakmadan önce, “memleketim” dediği Chicago’da bir veda konuşması yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan Obama, ailesinin kendisinin bu süreçte daima yanında olduğunu belirterek duygusal bir konuşma yaptı. Obama, eşi Michelle ile kızları Maila ve Sasha'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Kendi döneminde karşıt görüşler, farklı ırklar arasında bir yumuşama meydana geldiğini, “daha fazla hoşgörünün hakim olduğu ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini” ifade etti. Obamacare olarak bilinen sağlık reformlarının 8 yıllık iktidarı süresince hayata geçirdiğini, Trump’ın da bu reformlardaki değişiklik kararını “daha iyi bir alternatif” olduğu sürece destekleyeceğini dile getirdi. Demokrasiyi ve hoşgörüyü öne çıkaran bir konuşma yapan Obama, Suriye konusuna değinmedi. "DEAŞ masum insanları öldürmeye çalışacaktır ancak biz anayasamıza ve ilkelerimize ihanet etmediğimiz sürece Amerika'yı yenemeyecekler." Diyen Obama, "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sayesinde örgütün elindeki toprakların yarısından fazlasını yitirdiğini" öne sürdü. ABD halkına “uyanık olun ve korkmayın” diyen Obama, gelecek için umutlu ve dirayetli olmaları gerektiğini söyledi. Terörle mücadelenin hukuka uygun bir biçimde yasalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Obama, Gantanamano Hapisanesi’ni tahliye etmek için çalışmalar başlattıklarını, ülkede yaşayan Müslümanların haklarını gözeten ve ayrımcılığa karşı çıkan bir politika izlediklerini anlattı.

Görüntü Dökümü:

- Obama'nın konuşmasının ilk dakikaları

- Obama'nın eşinden bahsederken gözyaşlarını tutamaması