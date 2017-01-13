Obama, yardımcısı Biden'a ABD'nin en yüksek madalyasını verdi

Nafiz ALBAYRAK NEW YORK,() - ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan 'Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi.

Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 8 yıldır yardımcılığını yapan Joe Biden'a Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı takdim etti. Obama, törende yaptığı konuşmada,Biden'in Amerikan halkına olan inancı, ülkesine olan sevgisi ve kuşaklar boyunca anımsanacak hizmetleri olduğunu söyledikten sonra madalyayı getirecek askeri sahneye çağırarak, "Başkan olarak son kez ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten mutluluk duyarım" dedi.

Biden, törende gözyaşlarını tutamazken, "Ben buraya eşim Jill, Michelle ve Barack ile geçirdiğimiz son sekiz yılın anısına bir şeyler içeceğiz sanıyordum" diye konuştu.

Oldukça duygulu anların yaşandığı törende Biden uzun süre ayakta alkışlandı. Konuklardan biri, gözyaşlarını silmesi için Biden'e kâğıt mendil verdi.