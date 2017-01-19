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Obama, Washington'daki son toplantısında Rusya ile ilgili konuştu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Görevini yarın Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, görevi boyunca Rusya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını savundu. Obama düzenlenen basın toplantısında, “Rusya ile iyi...

Obama, Washington'daki son toplantısında Rusya ile ilgili konuştu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Görevini yarın Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama, görevi boyunca Rusya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını savundu.

Obama düzenlenen basın toplantısında, “Rusya ile iyi ilişkiler ABD’nin ve tüm dünyanın çıkarınadır. Bu benim başkanlığımdaki tavrımdı” ifadesini kullandı.

Obama, soğuk savaş zamanında olduğu gibi rekabet ruhuna geri dönmenin iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceğini belirtti. Obama, “Rusya’nın dünyada sorumluluk sahibi bir üye olması için çabaladık. Aynı zamanda ABD, Rus ekonomisinin düzelmesini sağladı” diye konuştu.

Ayrıca, Obama Rusya ve Ukrayna arasında güçlü ilişkilerin kurulmasını ümit ettiğini belirterek Moskova ve Washington’un nükleer silahları kısıtlamasına ilişkin görüşmeleri olumlu karşıladığının da altını çizdi.

“ABD ile Rusya arasında yapıcı ilişkilerin olması her iki ülkenin de yararınadır.” vurgusunu yapan Obama, bunun için çok çalıştıklarını ancak istediklerini gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Moskova’nın son dönemdeki tavrını eleştiren ABD Başkanı, “Putin döneminde Amerika karşıtı söylemler yükseldi.” dedi.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların, bu ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldırgan tavrından kaynaklandığının altını çizen Obama, yaptırımların nükleer silahlarla bir ilgisinin olmadığını hatırlattı.

Obama, “Rusya zorla bu ülkeye girdi. Bunu keserseniz yaptırımlar da kalkar diye birçok kez söyledik.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın “Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz” açıklaması hatırlatılan Obama, bununla ilgili kararın ve sorumluluğun yeni yönetimde olacağını dile getirdi.

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