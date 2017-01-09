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Obama: Rapor çok açık. Ruslar seçim sürecine karışmaya çalıştılar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - ABD Başkanı Barack Obama, Amerika’nın gizli servislerinin Rusya’nın seçimlere karıştığına ilişkin raporunu yorumladı. Obama, Putin’e gereken değeri vermediği sorusuna Obama, “Ben...

Obama: Rapor çok açık. Ruslar seçim sürecine karışmaya çalıştılar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - ABD Başkanı Barack Obama, Amerika’nın gizli servislerinin Rusya’nın seçimlere karıştığına ilişkin raporunu yorumladı. Obama, Putin’e gereken değeri vermediği sorusuna Obama, “Ben böyle düşünmüyorum” dedi.

Obama ABC TV kanalına yaptığı açıklamada, “Rapor çok açık. Ruslar seçim sürecine karışmaya çalıştılar. Bu kampanya çerçevesinde siber ataklar düzenlediler. Onların seçim sonuçları hakkında bir fikirleri vardı” dedi.

Obama, ABD’nin gizli servisinin ve kendisinin sonuçların doğruluğundan emin olduğunu belirterek, “Raporun temelinde yatan kaynaklar ve bilgileri gördüm ve bu raporu tamamen destekliyorum” dedi.

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