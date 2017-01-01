Obama'dan İstanbul'daki terör saldırısına kınama

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - İSTANBUL'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin şehit olduğu, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyı sert bir şekilde kınadığını, Türkiye'nin gerek duyabileceği yardımlar konusunda direktifler verdiğini açıkladı.