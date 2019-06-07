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Obama çifti Spotify'dan ortak yayın yapacak

ABD () – Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyada yaygın olarak kullanılan Spotify isimli müzik dinleme uygulamasında yayın yapacak. Yayınların amacının, çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek olduğu belirtildi. ABD...

Obama çifti Spotify'dan ortak yayın yapacak

ABD () – Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyada yaygın olarak kullanılan Spotify isimli müzik dinleme uygulamasında yayın yapacak. Yayınların amacının, çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek olduğu belirtildi.

ABD basını, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın dünyaca popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu. Yayınların amacının, ‘geliştirmek, üretmek ve çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek’ olduğu belirtildi.

Yerel medya, yayınların içeriği hakkında çok fazla detay vermeyen Higher Ground şirketinin, tarih olarak 2020’yi belirlediği belirtildi. Ayrıca, yapılacak yayınlara herkesin Spotify uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

“ONLARLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ OLACAK”

Spotify İçerik Şefi Dawn Ostroff’un yapılacak yayınlara dair yaptığı açıklamada, “Barack Obama ve Michelle Obama, dünyadaki en önemli iki seslerden. Onlarla çalışmak ve seslerini uluslararası kamuoyuna duyurmak Spotify için gurur verici olacak” dediği belirtildi.

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