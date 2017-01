NY Times'in "2017'de Gidilmesi Gereken Yerler" listesinde Çeşme de var

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - ABD’nin en saygın gazetelerinden The New York Times, okurları için '2017'de Gidilmesi Gereken 52 Yer'in listesini yayınladı. Liste de Türkiye'den Bozcaada da girdi. Dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonları gazete okuyucularına önerildi. Bozcaada ile ilgili ‘Türkiye’yi görmek için yavaş tempolu bir yol’ başlıklı yazıda, ‘Çanakkale Boğazı'ndaki bir adanın bu rüzgâr sarılı şeridi, İstanbul'dan Çanakkale'ye 50 dakikalık bir uçak yolculuğu ve ardından Geyikli-Bozcaada feribotunda gevşek feribot yolculuğu ile ulaşılıyor. Şiddet olayları ile gölgelenen ülkede, şiddetin uğramadığı bir yer. Bozcaada, mütevazı boyutlarına rağmen, yaygın olarak bilinen Corvus da dahil olmak üzere altı bağbozumu evini barındırıyor. Asmaların ötesinde, koy, antik kalıntılar, iki kumsal ve latte renkli Osmanlı kalesi var. 2015’te trafiğe kapatıldığı için Arnavut kaldırımı ada merkezinde bile daha da yumuşatıyor’ denildi. The New York Times gazetesinin 2017’de gidilmesi gereken yerler listesinde İtalya’dan Calabria, Tayland’dan Chiang Mai, Yunanistan’dan Atina, Portekiz’den Comborta gibi yerler de girdi.