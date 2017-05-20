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Nürnberg’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlandı

Taner Tüzün – Nürnberg ,20 Mayıs ( ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesindeki Spor Kulüpleri Başkanları,Türk sivil toplum kuruluşlarının gençlik temsilcileri ve başarılı sporcularla...

Nürnberg’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlandı

Taner Tüzün – Nürnberg ,20 Mayıs ( ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesindeki Spor Kulüpleri Başkanları,Türk sivil toplum kuruluşlarının gençlik temsilcileri ve başarılı sporcularla birlikte, Başkonsolosluk rezidansında kutlandı. Ev sahipliğini Konsolos Gürol Baş’ın yaptığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Hazırlanan 19 Mayıs pastası hep birlikte kesildi.

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