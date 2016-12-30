Nürnberg’de Türk Sineması açıldı

Taner Tüzün / Nürnberg, 30 Aralık ( ) Nürnberg’de açılan Türk sineması vatandaşlarımız arasında memnuniyet yarattı. Cumali Durukan, Bülent Terzioğlu ve Ertuğrul Karakaya’nın hayata geçirdiği Rio adlı eski tarihi sinema, 2 yıllık çalışma sonucu Türk sineması haline getirildi. 90 ve 250 kişilik iki salonu olan sinemada zaman içinde, günde 6 değişik Türk filmi oynayacak. Türk sinemasının kurucularından olan Bülent Terzioğlu ve Cumali Durukan, amaçlarının gurbetteki insanlara faydalı olmak ve Türkçe dilini unutturmamak olduğunu söylediler. GİRİŞ ,TÜRK SİNEMASININ YILDIZ İSİMLERİNİN FOTOLARI İLE SÜSLÜ Sinemanın girişi, Türk sinemasının ünlü isimlerinin fotoğrafları ile süslenirken, kafeteryasında oturup sohbet etmek mümkün oluyor. Türk sinemasında şu an, Adam mısın, Sen Benim Her Şeyimsin, Dağ 2 ve Aşık Veysel’in hayatını anlatan Aşık filmleri oynuyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ Rio adlı Türk sinemasının dıştan görünüşü Afişler Sinemanın içi. Ünlü yıldızları fotolar Bülent Terzioğlu konuşuyor Cumali Durukan ’ya konuşuyor Salon ve Dağ 2 ilmi gösterimde