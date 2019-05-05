Nurnberg’de ‘Mavi Gece’de Türkiye tanıtıldı

Taner Tüzün, Nürnberg () - Almanya’nın kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Nürnberg Mavi Gece (Blau Nacht) bu yıl 20. kez düzenleniyor ve bu yılki tema ‘cennet ve cehennem‘.

Etkinlik kapsamında şehir merkezinde bir meydan ve etrafındaki binalar mavi ışıkla aydınlatıldı. 140 binden fazla insanın ziyate ettiği etkinlik alanında farklı kültürler tanıtıldı.

Meydana bulunan Bavyera Memleket Bakanlığı salonunda Mavi Gece kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu stand açtı.



Standda Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke ve konsolosluk mensupları ziyaretçilere, Türk mutfağından lezzetler ikram etti. Türkiye’nin tanıtıldığı turistik broşürler büyük ilgi gördü. Gece yarısına kadar süren tanıtımdan memnun kaldıklarını belirten Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, bu yıl Türkiye’ye yoğun turist akını bekledklerini belirtti. Stand kuran diğer 10 farklı ülkenin konsolosluk personelleri, Türk standına bir nezaket ziyareti yaptılar.